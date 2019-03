Vrouw schiet vriend neer omdat hij extreem hard snurkt

De man en zijn vriendin woonden in een stacaravan waar ze slaande ruzie kregen over het gesnurk van de man. Lorie Morin, de vrouw, vertelde in eerste instantie dat het wapen per ongeluk was afgegaan toen ze het aan haar vriend wilde geven. Maar de man had, nadat hij in het ziekenhuis uit narcose was bijgekomen, een heel ander verhaal. ,,We kregen in beschonken toestand mot in de slaapkamer en het enige wat ik me nog kan herinneren is een luide knal en dat ik op de grond bijkwam in een enorme plas bloed”, verzekerde het inmiddels weer stabiele slachtoffer de politie.