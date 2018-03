Vrouw vergift dubbelgangster met cheesecake

De vergiftiging vond plaats in New York, waar de 42-jarige Viktoria Nasyrova in augustus vorig jaar haar 35-jarige dubbelgangster een cheesecake bracht. Na het eten ervan verloor de vrouw haar bewustzijn. De volgende dag werd ze door een bekende in bed aangetroffen met om haar heen lege medicijnverpakkingen. Het leek zo net alsof ze een zelfmoordpoging had ondernomen. De laatste herinnering van de zieke vrouw was Nasyrova, die aan de rand van haar bed zat.