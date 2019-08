Vrouw wordt wakker met giftige spin in haar oor

update Meisje (1,5) overleden na au­to-ongeluk met dronken moeder: ouders laten haar alleen sterven

23 augustus Een meisje van 1,5 jaar oud is in een ziekenhuis in Frankrijk overleden nadat ze levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een verkeersongeval dat door haar dronken moeder, die de auto bestuurde met daarin haar man en drie kinderen, was veroorzaakt. Toen het kindje stierf waren haar ouders spoorloos, omdat ze op de vlucht waren voor de politie.