Waalwijkse bloemenshop te koop: 1 euro

Zijn telefoon is ontploft. Sinds Dennie Luiken van bloemenshop d'n Elst in Waalwijk zijn advertentie op sociale media heeft gegooid, is het een gekkenhuis, vertelt hij. Niet gek. De ondernemer verkoopt zijn bloemenzaak in winkelcentrum De Els; voor één euro.

Luiken had de bloemenzaak al een poosje in de stille verkoop staan. Maar van verkopen kwam het niet. Nu begint de tijd de dringen en wil de ondernemer echt van zijn winkel af. ,,Binnenkort verhuis ik naar België. Eerst wilde ik nog dagelijks op en neer gaan rijden. Maar elke dag 130 kilometer, is ook niet meer rendabel."



Daarnaast loopt het bedrijf van zijn vriend zo hard, dat hij daar nodig is. ,,Vandaar deze actie. Een ludieke actie in de hoop zoveel mogelijk reacties te krijgen." En dat lukt. ,,Ik krijg een hoop hobbyisten aan de telefoon die wel een winkel willen beginnen, maar ook serieuze vragen uit de sector." Luiken heeft er vertrouwen in dat het binnenkort tot een verkoop komt. ,,De eerste afspraak staat al."

Bloemenhart

Voor 1 euro krijgt de nieuwe eigenaar de complete winkel. Luiken laat alles staan. ,,De nieuwe eigenaar kan zo beginnen." Wel zit er een huurcontract aan de deal vast. Dat contract loopt nog een dikke tien maanden. Luiken hoopt op een ondernemer met bloemenhart. ,,Maar als iemand er iets heel anders in wil beginnen, kan dat ook natuurlijk."