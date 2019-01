Wereldwijde steun voor agenten die treuren om verbrande donuts

De foto van de vrachtwagen, met een geblakerde donut op de zijkant, maakt bovendien de grapjas in veel agenten los. ,,We leven met jullie mee’’, klinkt het in een reactie. ,,We weten niet (do'nut) wat we meer moeten zeggen.’’ Anderen schrijven: ,,We hebben er geen woorden voor.’’



Donutliefhebbers uit binnen- en buitenland plaatsen foto's, waarin ze hun ‘respect voor het verlies’ tonen of hun collega's in Kentucky condoleren. ,,2019 wordt vast veel beter’’, wenst de politie van het Texaanse Toledo de zwaar getroffen agenten toe.



Een van de betere is een foto van de New Yorkse politie, die ‘versterking’ stuurt per wentelwiek. ,,Houd stand, we sturen backup’’, staat er bij de foto van een politiehelikopter. ,,Hopelijk houden jullie van hageltjes?’’ Het berichtje op Twitter is inmiddels al zo’n 100.000 keer geliket.