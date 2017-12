Wie biedt er meer dan 1200 voor opvallendste schoenen van 2017?

update 'Oproep' in Groningen: wie heeft tarantula Pluisje gezien?

23 december 'Sinds de nacht van 18 december ben ik Pluisje kwijt. Ze is een Mexicaanse roodknie tarantula met korte haartjes. Ze houdt van donkere knusse plekjes. Ze is een echt knuffelmonster en is dus niet bang voor mensen. Ze luistert naar de naam Pluisje en is heel lief.'