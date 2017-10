Wie deze kruiswoordpuzzel oplost, maakt kans op een landgoed

Donna kocht het huis acht jaar geleden, maar nu haar twee dochters – Lauren (28) en Hollie (31) - het huis uit zijn, is het tijd voor iets kleiners en voor een nieuwe fase in haar leven. ,,Als je de kans krijgt om het verschil te maken, dan is het leven de moeite waard”, beredeneert Pirie tegenover de Britse krant The Mirror. ,,Natuurlijk heb ik overwogen om het huis gewoon te verkopen, maar ik ben van gedachten veranderd. Ik stuitte op een verhaal van een man in Engeland die bijna hetzelfde deed. Een andere familie zal hiermee een geweldige kans krijgen en kunnen genieten van dit prachtige huis."



Het in 1780 gebouwde Johnston Lodge wordt overgedragen met bedlinnen, keukengerei, snookertafel, fitnessruimte, golfbaan, wijnkelder en een hot tub. Vergeet ook de tennisbanen, sportschool en landplaats voor een helikopter niet. Voor wie dat nog niet genoeg is biedt Pirie aan de rekeningen, inclusief de lonen voor de huishoudster en tuinman, gedurende het eerste jaar te betalen.



Wie naast de hoofdprijs grijpt, hoeft ook niet te treuren. Er zijn nog drie prijzen van 10.000 pond (11.147 euro) te vergeven.