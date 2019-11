Yorkshire terriër verpletterd nadat koerier zwaar postpakket over schutting gooide

Een echtpaar uit het stadsdeel Venice in Los Angeles is in diepe rouw gedompeld, omdat hun zo geliefde Yorkshire terriër Cooper onlangs is verpletterd door een loodzwaar postpakket dat een kennelijk zeer gehaaste koerier over de schutting van hun tuin liet vallen. Ze eisen dat bezorgdienst FedEx de verantwoordelijke medewerker op het matje roept en personeel nadrukkelijk wijst op de mogelijke gevaren van het te hardhandig deponeren van bestellingen.

De piepkleine, twee kilo zware minihond lag zich tijdens het incident net achter de schutting van het huis te koesteren in de zon. Volgens Keiko Napier en Mitchell Galin, de ontroostbare baasjes, hóórden ze de doos vallen. ,,Ik pakte het pakket met daarin zwaar kristal en een cadeau voor kerst op en zag vervolgens een piepende Cooper ernaast liggen in een grote plas bloed”, vertelde Galin met betraande ogen aan de Los Angeles-editie van nieuwszender CBS.

Een bezoek aan een dierenarts, die röntgenfoto's maakte van het beestje, leverde een schokkende diagnose op. Het dier had door de confrontatie met de doos ernstig inwendig letsel opgelopen aan haar longen en lever. Omdat de situatie uitzichtloos was, besloten Napier en Galin het hondje in te laten slapen. ,,Het was te heftig om onze hond zoveel pijn te zien lijden”, aldus Napier.

De firma FedEx heeft inmiddels een verklaring gegeven. Dat gebeurde nadat het drama rond Cooper in zo ongeveer heel Amerika het nieuws had gehaald. ,,We betuigen ons diepste medeleven met de familie van het huisdier dat bij dit incident betrokken is. We nemen deze kwestie zeer serieus en gaan uitzoeken hoe dit kon gebeuren. Vervolgend treffen we maatregelen”, liet het bedrijf weten.

Statement onvoldoende

De baasjes van Cooper vinden het statement onvoldoende. ,,We willen niet horen dat FedEx ernaar gaat kijken, maar de keiharde toezegging dat geen enkele bezorger ooit nog en waar dan ook pakketten in tuinen gooit. Zeker met het oog op de komende feestdagen zijn er veel bestellingen en bestaat de kans dat koeriers haast hebben om alles op tijd te bezorgen”, aldus Napier.