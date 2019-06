Zakkenroller op Ibiza aan de haal met peperduur McLaren-horloge

Kiftende stiefzus­sen vechten om erfenis ouders die gelijk stierven: ‘Het zijn lijkenpik­kers’

25 juni Twee op geld beluste Britse stiefzussen zijn op hoge poten naar de rechter gestapt om te laten bepalen wie van hun ouders het eerste overleed. Het echtpaar John Carle (79) en zijn vrouw Ann (69) overleed volgens de overlijdensakte in oktober 2016 op hetzelfde moment aan vermoedelijk onderkoeling. Omdat het tijdstip gelijk is, is nog steeds onduidelijk welke dochter aanspraak mag maken op een huis van ruim drie ton. Anna Winter: de dochter van de man uit een eerder huwelijk, of toch Deborah Cutler: de dochter die de vrouw kreeg voordat ze John Carle ontmoette.