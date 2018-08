Ziektecentrum waarschuwt: stop met wassen en hergebruiken condooms

,,We zeggen het omdat er mensen zijn die het doen'', aldus het Center for Disease Control (CDC). ,,Was of hergebruik condooms niet! Gebruik een nieuw exemplaar voor elke vrijpartij.''



Condooms helpen niet alleen om zwangerschappen te voorkomen, maar zijn ook een effectief middel om de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen tegen te gaan. Maar dan moet je ze wel goed gebruiken, anders kunnen ze breken, lekken of scheuren.



Wassen is volgens het CDC erg onverstandig, schrijft Buzzfeed. Water en zeep zijn immers niet genoeg om de micro-organismen aan de binnenkant van condooms uit te roeien. Daarnaast zouden condooms na een wasbeurt makkelijker scheuren. En de man krijgt ze dan veel minder makkelijk om, want ze zijn al snel wat wijder. Oftewel: na iedere seksuele handeling - vaginaal, anaal of oraal - moet het condoom in de prullenbak, ook als de man niet klaarkomt.