Zuid-Afrikaanse jazzmuzikant speelt gitaar tijdens lastige hersenoperatie

Jazzbassist Musa Manzini kreeg afgelopen maand een lokale verdoving en ging onder het mes. Tijdens de urenlange operatie boorden de artsen van het Inkosi Albert Luthuli ziekenhuis in Durban een gat in 's mans schedel en sneden de tumor in zijn hoofd weg. Het was daarbij niet alleen de bedoeling zoveel mogelijk van de tumor te verwijderen, maar ook om de zenuwbanen intact te houden. Tegen het einde van de operatie gaf neurochirurg Rohen Harrichandparsad patiënt Manzini daarom zijn instrument en sprak: ,,Kijk eens, doe je ding’’. Liggend op de operatietafel bespeelde Manzini rustig de gitaar. De artsen wisten daardoor dat alles goed was verlopen. ,,Hij leverde zo in realtime feedback aan het medische team’’, zegt Harrichandparsad van de universiteit van KwaZulu-Natal.

Geslaagde operatie

Voor muzikanten is motoriek en oog-hand coördinatie van groot belang. ,,We moesten er zeker van zijn dat de zenuwbanen die hij voor zijn muziek gebruikt, werden behouden’’, legt Harrichandparsad uit. Dat zou volgens de arts onmogelijk geweest zijn als Manzini niet had gespeeld. ,,Het is lastig om het verschil tussen de tumor en het normale hersenweefsel te zien’’, vult collega-arts Basil Enicker aan. ,,Als je in kritiek gebied zit, merk je dat direct aan het spel.’’ Foto’s en een video van het optreden in de operatiekamer vormen het bewijs van een geslaagde operatie.

Niet de eerste muzikant

Manzine is overigens niet de eerste musicus die ‘optrad’ tijdens een hersenoperatie, weet The New York Times. In 2014 zong Ambroz Bajec-Lapajne, een tenor van De Nationale Opera in Nederland, het stuk ‘Gute Nacht’ van Schubert terwijl artsen een tumor verwijderden.



In 2015 las saxofonist Carlos Aquilera noten tijdens een operatie in Spanje en bespeelde zijn instrument. En de Amerikaanse tiener Kira Iaconetti, die aan een zeldzame vorm van epilepsie leed, zong tijdens een ingreep in het kinderziekenhuis van Chicago.