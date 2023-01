7 jaar cel voor drugslabo in hoeve: 550.000 xtc-pillen aangetroffen

Jeugdige tonpraters op de zittings­avon­den van De Muggezif­ters: ‘Timing is het belangrijk­ste’

BLADEL - Voor het vierde jaar is ‘Jeugd in de Ton’ een act in de Nieuwe Blaalse Revue. Maud van de Ven was er vanaf het begin bij. Pien van Hoof debuteert.

22 januari