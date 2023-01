Acht maanden celstraf voor leegroven van hotelkamer

De man had via het OCMW in Mol een kamer in het Corbie hotel toegewezen gekregen als tijdelijke woonst. Daar verbleef hij van januari tot maart 2022. In maart bleek de kamer zo goed als leeg te zijn. Hij had verschillende spullen uit de kamer, zoals meubels, ontvreemd uit de hotelkamer en doorverkocht aan familie en vrienden.