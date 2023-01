Afbraakwerken voor bouwproject Wildeman gaan weldra van start

Nick B. blijft in voorarrest op verdenking van doodsteken Hasan (18) uit Bladel

BLADEL - Nick B. blijft nog zeker twee weken in de cel voor verder onderzoek. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zaterdagmiddag dorpsgenoot Hasan (18) te hebben doodgestoken in Bladel. Over twee weken beoordeelt de rechtbank of hij langer vast moet blijven zitten.

5 januari