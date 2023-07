Afperser wel, boekhouder niet in beroep tegen opgelegde straffen voor miljoenenfraude bij KempenPlus

‘Stijlpas­toor’ Arno Kantelberg lyrisch over nieuw Willem II-shirt: ‘Against modern football, dat gevoel’

In 2020 was Arno Kantelberg er (mede) voor verantwoordelijk dat het Willem II-thuisshirt van 65 jaar geleden werd uitgeroepen tot ‘mooiste shirt ooit’. Het doet de 54-jarige journalist annex voetballiefhebber dan ook deugd dat de Tilburgers komend seizoen in een moderne variant van dat tricot spelen. ,,Bijzonder goed gedaan, schitterend.”