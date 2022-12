Arendonks producersduo brengt allereerste kerstsingle uit: "We zijn beiden behoorlijk kerstgek”

ArendonkHet dj- en producersduo Marc-V en Rick De Hey heeft dit jaar zeker niet stilgezeten. Nadat ze in februari nog een single over discriminatie uitbrachten, komen ze nu met de geheel originele kersttrack This Christmas , een nummer met een catchy beat, rinkelende belletjes en pakkende lyrics. “Velen wiens relatie ooit op de klippen liep net voor de feestdagen, zullen zich zeker herkennen in de tekst”, klinkt het.

Marc Verleyen uit Deinze en Koen Heyrick uit Arendonk, alias Marc-V & Rick De Hey, werken ondertussen al zeker twintig jaar samen als dj’s en producers. In al die tijd waagden ze zich nog nooit aan een kerstliedje. “Nochtans zijn wij allebei behoorlijk kerstgek. Ja, begin november staat er bij ons al een kerstboom binnen. Sinterklaas vieren we natuurlijk ook wel, al moet de Sint even een oogje toeknijpen voor onze boom”, lacht Koen. “Marc gaat daar zelfs nog veel verder in dan ik. Hij versiert zijn hele huis en tuin van onder tot boven. Een kerstsingle van ons samen kon dus niet uitblijven.”

De heren hadden er al vaak over gesproken, maar een kerstliedje kwam er maar nooit van. “Tot Marc eind september vroeg om het toch eens te proberen. Eigenlijk was het toen al veel te laat om dat nog tegen deze feestdagen klaar te spelen, maar we hebben toch geprobeerd. Het was crunchen. (lacht) Uiteindelijk hebben we de song een weekje later gereleaset dan voorzien, niet slecht toch?”, zegt hij. “This Christmas is onze eerste - maar waarschijnlijk niet de laatste - pure kerstsong, waarmee we het echte kerstgevoel proberen aan te wakkeren.”

Kristalhelder

Dat doen Marc-V & Rick De Hey met rinkelende belletjes en een goede beat. Een heldere vrouwenstem maakt het plaatje compleet. “We lanceerden een oproep op sociale media en vonden zo de geschikte zangeres in Jacy Janice. Aanvankelijk zochten we eigenlijk een mannenstem, maar het klikte zo goed met haar dat de beslissing snel genomen was. Ze sprong er ook gewoon uit dankzij haar kristalheldere stem”, vertelt Koen. De Limburgse Jacy Janice heet eigenlijk Nathalie Jannis en werkt als schooldirectrice. Daarnaast heeft ze podium- en zangervaring als zangeres van een coverband.

“Ze had nog geen studio-ervaring en dus zag ze ons project wel echt zitten. Toen we haar de instrumentale single doorstuurden was ze ook meteen verkocht. Voor de opnames stonden we twaalf uur lang non-stop in de studio. Dat was dus best pittig, maar het resultaat mag er zijn”, vertelt hij trots. “De tekst van This Christmas hebben we trouwens helemaal zelf geschreven en is uit het leven gegrepen. Velen wiens relatie ooit op de klippen liep net voor de feestdagen, zullen zich zeker herkennen in de tekst.”

De nieuwe single is verkrijgbaar via alle digitale platformen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.