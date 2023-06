Bladel doet meer dan twintig keer aangifte van fietsendiefstal

De erfenis Jan-Wil­lem (36) wilde bedrag erfenis verviervou­di­gen: ‘Al mijn vrije tijd ging er aan op’

Jan-Willem (36) dacht met zijn erfenis z’n pensioen veilig te stellen, door slim te investeren. Maar een nieuwe wet gooide plots roet in het eten. In deze serie deelt elke week iemand zijn of haar verhaal over een erfenis.