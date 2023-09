Bladel koopt omstreden perceel KBP, mogelijk voor hub of ov

Groeibril­jant wil de beste bakker van Europa worden, ‘Alleen maar busbroden bakken is saai’

EINDHOVEN - Brood bakken ja, maar ’s nachts ligt Damon van den Berg liever in bed. Dus koos hij voor desem. En voor het speciale boulanger, want daar komt zijn creatieve talent tot zijn recht. Nu mag hij dat laten zien in Polen.