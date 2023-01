Centrum voor Volwassenenonderwijs HIK introduceert nieuwe opleidingen tot vakfotograaf en maatwerkcoach

Met video Op zoek naar ‘probleem­bo­men’ langs 1145 kilometer pad in de Duinen: ‘Als het echt te gevaarlijk is, zagen we ’m om’

KAATSHEUVEL - Boswachter David van Schijndel van Natuurmonumenten is de man die zorgt dat je door de Loonse en Drunense Duinen kunt bewegen zonder een dikke tak op je hoofd te krijgen, of andere ellende. Hij heeft alle probleembomen in het snotje.

15:32