Cultuurcel zoekt nieuwe voorzitter

Mie Moors Memorial voor Wout van Gompel

BLADEL - De Mie Moors memorial 2023 is uitgereikt aan Wout van Gompel. Dit gebeurde tijdens de seniorenmiddag van carnavalsvereniging De Muggezifters in Bladel. Het bronzen beeld wordt uitgereikt aan personen of instellingen die, net als de legendarische Bladelse koopvrouw Mie Moors, arbeidzaam, intelligent en sterk van persoonlijkheid zijn. Wout van Gompel voldeed aan deze criteria vanwege zijn vele vrijwilligerswerk, met name voor voetbalclub Bladella en wielervereniging Het Snelle Wiel.