Dak van gemeentelijk zwembad krijgt binnenkort liefst 344 zonnepanelen

Ergon Wasserij gaat in Veldhoven samen met Cleanlease 40.000 kilo vuile was per week wassen

EINDHOVEN/VELDHOVEN - Cleanlease, de wasserij voor ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken, sluit zijn vestiging in Eindhoven en brengt zijn activiteiten onder in de nieuwe wasserij van sociaal werkbedrijf Ergon in Veldhoven. Beide ondernemingen hebben donderdag een langjarige samenwerking aangekondigd.