De nieuwe regioverdeling in de provincie Antwerpen: “Veel geblaat, weinig wol. Een politiek fetisj zonder meerwaarde”

Man stompt politie­agen­te in burger twee keer bij vechtpar­tij in Tilburg en sleurt haar mee op fiets

TILBURG - Een 32-jarige man is maandagavond aangehouden in Tilburg omdat hij een andere man geslagen en geschopt zou hebben. Een vrouw die langs de Prinsenhoeven reed wilde de ruzie sussen, maar kreeg daarop ook enkele klappen. De Tilburger wist echter niet dat zij werkt als agente en haar collega’s had gebeld.