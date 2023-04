Gemeente, OCMW en kerkfabriek verpachten jachtrecht op hun gronden

Na het stappen veilig naar huis fietsen kan voortaan

EINDHOVEN - In de nacht van donderdag op vrijdag konden jongeren zich na het stappen verzamelen op het Catherinaplein in Eindhoven. Met wijkgenoten fietsten ze samen veilig naar huis. Dat daar behoefte aan is blijkt uit onderzoek van gedragsbureau Fama Volat.