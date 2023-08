Dromen van een otter in het Wilhelmina­ka­naal: ‘Het is geen kwestie van of-ie komt, maar wanneer’

TILBURG - Hoge rietkragen zijn goed voor vogels, maar minder geschikt voor de pleziervaart. Dus waar te maaien langs het Wilhelminakanaal? En hoe help je een ree of das het kanaal over te steken? Hiervoor zoeken deskundigen van Rijkswaterstaat een oplossing.