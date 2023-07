Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bladel vandaag

Update Man (28) in Duitsland opgepakt voor schietpar­tij waarbij Utrechter om het leven kwam

Een 28-jarige man uit Geldrop is vrijdagochtend in Duitsland aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij aan de Heezerweg in Eindhoven van vorige week. Daarbij kwam een 34-jarige man uit Utrecht om het leven.