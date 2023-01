Volledig scherm ED20230118-0013-Bladel-Wethouder d'Haens (rechts) en schooldirecteur Patrick Adriaans van de basisschool De Toermalijn die de Bladelse Leesbattle heeft gewonnen. © Juan Vrijdag / DCI Media

De leerlingen van groep 7 van basisschool De Toermalijn konden er donderdagmorgen niet om treuren. Zij hadden in de Leesbattle van de Openbare Bibliotheek de meeste boeken gelezen van de twaalf deelnemende klassen. Bij afwezigheid van de hoofdgast, mocht wethouder Fons d’Haens het verlossende woord spreken.

Toen via de telefoon de belofte van de kinderboekenschrijver doorkwam, dat hij desnoods na de middagpauze in de klas zou komen om te vertellen over zijn schrijverschap, groeide het enthousiasme alleen maar.

In de Leesbattle, die liep van september tot december van 2021, worden leerlingen gestimuleerd om zoveel mogelijk te lezen. Na het beantwoorden van een vraag over het boek, mochten ze een muntje in een pijp stoppen om de stand bij te houden.

Een tandje bij gezet

Alle, circa driehonderd, leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Bladel deden mee. Groep 7 van Kind-centrum Florent in Bladel kreeg de tweede prijs. Groep 6/7 van basisschool De Vest in Hoogeloon werd derde.

De wedstrijd was aan de tienjarige Mathijs van Cranenbroek wel besteed: “Ik heb er zo’n vijfentwintig gelezen. Vooral informatieboeken over techniek. Maakt niet uit. Een boek is een boek”, vertelt hij met enthousiasme in de ogen.

“Nee, ik zit niet vaak achter het scherm. We hebben thuis niet eens een Playstation of X-Box. Ik lees veel, maar voor deze wedstrijd heb ik nog een tandje bijgezet”, klinkt het volwassen.

Elyse Soeng zit ook in de prijswinnende klas van juffrouw Monique Vosters: “Als ik lees, zit ik helemaal in mijn boek. Ik hoor niks. Dan kan ik niet stoppen. Altijd door naar de volgende bladzijde”, vertelt ze. Fantasieverhalen leest ze het liefst, zoals de boeken over Harry Potter.

Thijs Boon vult haar aan: “Ik lees graag boeken die in het echt niet kunnen. Meestal ’s avonds een half uurtje. Lekker in bed onder de dekens.” Ook in de klas vult hij lege tijd, bijvoorbeeld als hij klaar is met een toets, door een boek te pakken.

Ze kijken alle drie verwachtingsvol uit naar het verlate bezoek van Jacques Vriens. Elyse Soeng weet al wat ze gaat vragen: “Hoe kan hij al die verhalen bedenken? Hoe kom je aan die fantasie?”

Directeur Patrick Adriaanse beseft, dat niet al zijn leerlingen zulke enthousiaste lezers zijn: “We hebben een doorsnee populatie. Lezen is niet in alle gezinnen vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk, dat ook wij aandacht besteden aan de leespromotie. We hebben een grote eigen bibliotheek en we schrijven altijd in als de Openbare Bibliotheek een actie houdt.”