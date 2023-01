Hartpatiënt Pirke (16) uit Bladel wil met zijn plaat ‘Heartbeat’ mensen inspireren om dóór te gaan

Verdachte (18) opgepakt voor steekpar­tij in Bladel waarbij leeftijds­ge­noot om het leven kwam

BLADEL - De politie heeft zaterdagnacht een 18-jarige man uit Bladel aangehouden in zijn woning. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij met dodelijke afloop eerder die dag in de Van Dissellaan in Bladel. Hierbij is een leeftijdsgenoot, ook uit Bladel, om het leven gekomen.

1 januari