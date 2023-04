In Arendonk bewolking vanochtend

Hockey­sters Oran­je-Rood hebben na zege nog één concurrent over

In een rechtstreeks duel met concurrent HIC hebben de vrouwen van Oranje-Rood een flinke tik uitgedeeld. Door een 4-2 overwinning gaan de Eindhovense hockeysters nog altijd aan kop in de promotieklasse, met alleen nummer twee Groningen nog in het kielzog.