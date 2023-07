In Bladel zijn de auto's gemiddeld 14 jaar oud

MET VIDEO Scholieren winnen 250 euro met carnavals­num­mer: ‘We gaan of feesten, of veel friet eten’

BLADEL - Voor een carnavalsnummer is het misschien nog wat vroeg, maar de Praktijkschool van het Pius X-College in Bladel heeft met zijn zelfgeschreven feestnummer wel al dik gescoord. De opbrengst is een vette cheque van 250 euro, door de kinderen vrij te besteden. Wat ze ermee gaan doen? ,,Feesten. Of veel friet eten!”