Inwoners Hapert helpen om van het aardgas af te komen: ‘We beginnen in wijken waar het makkelijk te realiseren valt’

Topspor­ters verlichten tien jaar lang de pijn van zieke kinderen door Brabants duo: ‘Een ontmoeting maakt zóveel impact’

Het leven van Kevin verandert voor even in een feestje als tophockeyer Rogier Hofman ineens aan zijn ziekenhuisbed staat. Met zijn ‘magische’ Oranje-tenue laat Hofman een droom van het zieke kind uitkomen. Door deze ene ontmoeting wordt de basis gelegd voor de stichting Sport Helpt, die in 10 jaar tijd meer dan 700 kinderen blij maakt. Nu stoppen Hofman en zijn kompaan Tim Jenniskens ermee.