Keizertitel van gildeman Harrie is eerbetoon voor zijn overleden vrouw: ‘Zij moedigde mij aan’

Vijf bouwprojec­ten in regio Eindhoven open voor publiek op Dag van de Bouw

EINDHOVEN/VALKENSWAARD/VELDHOVEN - Publiek is op zaterdag 17 juni welkom op vijf bouwprojecten in de regio. Tijdens de Dag van de Bouw zetten de aannemers de poorten van de bouwterreinen in Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven open.