Lekker weer in Bladel vandaag

‘Vrouwen­voet­bal is zoveel leuker dan mannenvoet­bal’

Nooit trok een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland zoveel publiek als de Champions League-finale FC Barcelona-Vfl Wolfsburg van zaterdag. Bijna 35.000 toeschouwers zagen hoe FC Barcelona-Vfl Wolfsburg met 3-2 klopte, maar daar kwam niet iedereen voor. ,,We móeten Beth Mead zien, eerder gaan we hier niet weg.”