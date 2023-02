Loena Hendrickx opnieuw verkozen tot Arendonkse Sportfiguur van het jaar: “Ze heeft gewoon een dijk van een jaar gehad”

Scheepers heeft profcarriè­re uit zijn hoofd gezet, maar stuwt verdedi­ging UNA naar grote hoogte

Hij is een baken van rust in de verdediging bij UNA. Hoe dat komt? ,,Ik denk een stukje stabiliteit”, aldus Tom Scheepers. Een ding is zeker; het werkt. UNA heeft de minste tegentreffers in de derde divisie, staat mede daardoor vijfde en Scheepers zelf leidt het klassement voor speler van het jaar van de club. Of hij ook volgend jaar blijft, is nog ongewis.

4 februari