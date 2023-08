Lokaal bestuur koopt grond over van gemeenschapsonderwijs GO! om park uit te breiden

CDA Bladel maakt zich zorgen over kermissen in de dorpen: ‘Kleine kermis leidt tot veel ergernis in Hoogeloon’

BLADEL - Het CDA maakt zich zorgen over de kermis in Bladel, maar ook over het volksvermaak in de kleíne kernen van de gemeente. De aanleiding daarvoor is dat de kermis in Hoogeloon maar ‘twee echte attracties’ had. Fractievoorzitter Niels Beerens heeft daar vragen over gesteld bij het college.