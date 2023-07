Man (45) overleden bij ernstig ongeluk in Hoogeloon, ander slachtoffer zwaargewond

Bij VDL in Heerenveen maken ze geen bussen meer, maar badkamers: ‘Dat was wel even slikken’

HEERENVEEN/EINDHOVEN - Een badkamer is geen bus. Toch monteren voormalige bussenbouwers van VDL in Heerenveen inmiddels badkamers, toiletten en technische ruimtes voor woningen. De eerste zijn inmiddels geplaatst in Eindhoven.