MIJN STAD. Patrick ‘DJ Pat B’ Burremans (40) over zijn Hoogstraten: “Die drukte op de Vrijheid... de Antwerpse Ring is er soms niets tegen”

Staat je auto in Waalre geparkeerd? Grootste kans dat-ie daar wordt gestolen (in Noord-Bra­bant)

WAALRE/EINDHOVEN - Auto’s, motoren en vrachtwagens staan het minst veilig geparkeerd in Waalre. Maar liefst 14,3 autodiefstallen per 10.000 huishoudens werden de eerste vier maanden van 2023 genoteerd. De kans dat je auto gestolen wordt is hier 3,5 keer zo groot als elders in Brabant.