Omleiding voor werken wordt aangepast wegens geluidsoverlast: "Rijplaten worden vervangen door steenslag”

Tiny house bewoners staan machteloos bij vernieti­gen­de uitspraak rechter: ‘Worden ineens illegaal genoemd’

Tien tiny house bewoners lieten alles achter om zelfvoorzienend te gaan wonen op een groot groen weiland achter de dijk in Dalem. Maar nu heeft de rechtbank een vernietigende uitspraak gedaan over de vergunning voor de plek. En is de toekomst plots onzeker, alweer. ,,Het is niet zo dat je je huis achter de auto hangt, en zomaar ergens anders heen kan.”