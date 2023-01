Ook na de Tweede Wereldoorlog werden in de Kempen nog lang kogels afgevuurd: ‘Noodtoestand voor 70 boeren’

Rechter neemt nog geen nieuwe maatrege­len tegen omstreden honden­asiel Eersel

DEN HAAG/EERSEL – De rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag neemt vooralsnog geen nieuwe maatregelen tegen het hondenasiel Kwispel enzo in Eersel. Hij wil eerst meer informatie van de asielhouder zelf over de vermeende misstanden in de kennel.

