Ouderwets boeren op Bladelse Dorsdag

Een dorsdag in januari? Loed van Lierop van de Vereniging Ouderwets Boeren (VOB) moet regelmatig uitleggen waarom de Bladelse Dorsdag steevast op de tweede zondag van januari wordt gehouden. ,,Als er vroeger in de zomer werd geoogst dan hadden de boeren geen tijd om te dorsen. Het was dan piekdrukte. Daarom vond het dorsen vaak op een winterdag plaats”, legt Van Lierop uit.

Bij het dorsen wordt bijvoorbeeld de graankorrel uit de rijpe aar verwijderd. Met de komst van de combine in de jaren zestig werd het proces van maaien en dorsen geautomatiseerd en gecombineerd. De Vereniging Ouderwets Boeren wil het ambachtelijke dorsen in stand houden. ,,Het is een stukje historisch erfgoed en de mensen vinden het mooi om te zien”, vertelt Van Lierop.

Quote Het was hard werken en er werd goed gegeten. Omdat de boerinnen niet voor elkaar onder wilden doen was het eten zelfs lekkerder dan met de kerst Leo van de Sande

Vlegelen

Het oude boerenleven werd zondag in verschillende stadia nagebootst, van het ouderwetse vlegelen waarbij de graankorrels handmatig uit de rijpe graanhalm werden geslagen tot het dorsen met paarden en het machinaal dorsen. Ook konden bezoekers zich vergapen aan oude ambachten en aan tientallen oldtimer tractoren, waaronder een McCormick-Deering uit 1926 op ijzeren wielen. Verder was er loterij met als hoofdprijs een oude Hanomag-trekker uit de jaren zestig.

Volledig scherm De hoofdprijs van de loterij: een Hanomag trekker uit de jaren zestig. © Roy de Leijer

De Dorsdag trekt deelnemers en bezoekers uit heel Nederland en België. Van Lierop: ,,Het is inmiddels een echte traditie. Voor veel leden van de landelijke HMT-vereniging (Historische Motoren en Traktoren Vereniging, red.) is het ook de nieuwjaarsreceptie.”

Voor de gepensioneerde landbouwmonteur Leo van de Sande (74) uit Nuenen is het vooral een stukje nostalgie. ,,Wij hadden vroeger thuis een boerderij waar werd gedorst. Als kind vond ik dat al prachtig. De onderlinge sfeer was geweldig. Boeren uit de buurt kwamen dan bij elkaar om samen te dorsen. Het was hard werken en er werd goed gegeten. Omdat de boerinnen niet voor elkaar onder wilden doen was het eten zelfs lekkerder dan met de kerst.”

Dorsklippels

Samen met een clubje enthousiaste vrijwilligers geeft de Nuenenaar demonstraties met een oude dorsmachine met daaraan gekoppeld een balenpers. Dat gebeurt onder de naam De Dorsklippels. Van de Sande: ,,We doen dit al een jaar of 15. Daarvoor hadden wij al een aantal oude tractoren, maar dat alleen vonden we niet meer interessant genoeg.”

Niels van de Sande (34) wil de uit de hand gelopen hobby van zijn vader graag voortzetten. ,,Met De Dorsklippels trekken wij er een keer of tien per jaar op uit. We hebben behoorlijk wat jonge vrijwilligers. Dat is belangrijk, want anders sterft het uit.”

Volledig scherm Verschillende oude technieken van het dorsen passeerden zondag de revue. © Roy de Leijer