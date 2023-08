Blunders rond kunst in Eindhoven stapelen zich op: wereldbe­roem­de klok bij het grofvuil

EINDHOVEN - Het zorgde voor een beetje vermaak tijdens het wachten op een nieuw paspoort. De bijzondere klok van Maarten Baas die jarenlang het Inwonersplein in het voormalige Stadskantoor in Eindhoven sierde, is naar nu blijkt in de afvalcontainer beland. Niet de eerste blunder rond kunst.