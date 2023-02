Sam uit Hapert verloor onderbeen en helpt nu jongeren die ook moeten leven met een lichamelijke ‘uitdaging’

Arendonk N-VA Arendonk viert 10 jaar bestuur: "2023 wordt een feestjaar”

De lokale afdeling van N-VA heeft iets te vieren dit jaar. In 2023 staat de partij van burgemeester Kristof Hendrickx namelijk 10 jaar aan het roer in Arendonk. De partij pakt daarom uit met tal van activiteiten en buurtbezoeken. “Daar waar in 2012 een misschien nog wat onervaren bestuursploeg vol enthousiasme stond te trappelen, staat nu een stevig bastion met een mix van expertise op verschillende domeinen”, klinkt het.

12:39