‘Het is een vrouwen hatende CO2-vervuiler’: Karin Bruers woest op buurman Meurs vanwege bouwstop

TILBURG/OISTERWIJK - Toen ondernemer Jan Meurs vijftig jaar werd, hield cabaretier Karin Bruers nog een speech op zijn verjaardag. Die was vleiender dan de woorden die vandaag de dag vallen, nu de strijd over de bouw van een nieuw duurzaam veganistiche hotel in Oisterwijk hoog oploopt. ,,Hoe durven ze!”