Theater Tante Wilhelmina komt naar je huiskamer: “We hebben alleen een tafel en drie stoelen nodig”

Na het overlijden van varkensboer Bernaerts zetten zijn drie zonen Paul, Bernhard en Martin het levenswerk van hun vader verder. Naast de varkensboerderij starten ze met het verzorgen van feesten en staan ze bekend voor hun heerlijke varkensdelicatessen uit eigen stal. De ‘va’-zaliger is de lijm tussen de drie broers, tot er plots onverwacht bezoek voor de deur staat. Tijd om de stal uit te mesten.

De absurde familiesage is een samenwerking tussen Carolien Van Dael, Bart Lambrechts, David Geeraerts, Wim Vervoort en Dries De Smedt. Carolien, Bart en David leerden elkaar kennen bij een klein theatergroepje in Olen. “Tejaterbende Oeps! was hun veilige haven tijdens de jeugd- en puberjaren”, knipoogt Wim Vervoort. “Ik was er in die tijd begeleider. We amuseerden ons te pletter met theater maken. In 2019 maakten we samen nog een afscheidsvoorstelling voor Tejaterbende Oeps! met ‘ook eekhoorns plassen soms’. Het was een stuk waarin we onze ziel als prille dertigers en prille vijftiger blootlegden. Het werd een stuk tussen feit en fictie dat het publiek niet onberoerd liet. We werden er zelfs voor geselecteerd voor het Landjuweelfestival.”

Chocomelkjes

Bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus besloten de vier enkele maanden geleden om samen opnieuw theater te gaan maken. Ze vormen nu samen Theater Tante Wilhelmina. “Voor ‘In de naam van de vader’ zijn we begonnen met een leeg blad, of beter een leeg boekje”, lachen de vier. “Samen met professionele theatermaker Dries De Smedt zijn we aan de slag gegaan. Dries leerde de liefde voor theater kennen bij diezelfde Tejaterbende Oeps! De liefde was zo groot dat hij een opleiding opvolgde aan de Toneelacademie in Maastricht. Hij maakt nu zelf theatervoorstellingen en is theaterdocent o.a. in cultuurcentrum Mol. Vele wijntjes, koekjes, snoepjes, chocomelkjes en ideeën later werd er stevig geïmproviseerd. Een mooi verhaal ontstond, werd bijgevijld en aangescherpt.”

Op verplaatsing

En nu zijn ze klaar om het theaterstuk ook effectief op te voeren. Maar dat gaan ze niet zomaar ergens in een zaaltje doen. “We komen het brengen in jouw huiskamer”, vertellen de vijf creatieve geesten. “We komen bij je thuis spelen en hebben alles bij. We hebben enkel een tafel en drie stoelen nodig. In elke huiskamer kunnen we spelen: groot, klein, flat, huis, villa. We vragen een vast bedrag als onkostenvergoeding. In de prijs zitten ook hapjes voor ongeveer 15 mensen. Het is aan jou om te kiezen of je de voorstelling gratis maakt voor je bezoekers of een vast bedrag of een vrije bijdrage vraagt.”

Meer info via theatertantewilhelmina.weebly.com

