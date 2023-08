4% van alle stemmers in Blaricum koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, meer dan gemiddeld in Noord-Holland

Jum­bo-personeel betrapt Joey (48) op het stelen van spareribs: hij zwaait met mes

Hij had veel coke en misschien ook wel wat speed gebruikt toen hij op 2 mei de Jumbo in Lelystad binnenstapte. In de winkel propte hij drie spareribs in zijn rugtas en wilde naar buiten lopen. Maar twee medewerkers hadden hem in de smiezen en probeerden hem tegen te houden. Joey D. (48) uit Hilversum ging vervolgens compleet door het lint.