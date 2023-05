Bewolkt weer in Blaricum vandaag

#033 Met personal trainer Maike lekkerder in je vel: ‘Belangrijk dat mensen trots op zichzelf zijn’

Of je nou wilt trainen met een duidelijk doel voor ogen, gewoon meer wilt bewegen of begeleiding zoekt tijdens het sporten met een blessure, personal trainer Maike den Uijl (38) van Oehoe Fit Coach helpt je door middel van sport lekkerder in je lijf én je hoofd te zitten.