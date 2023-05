Brandje in vuilniswagen in de kiem gesmoord

Inwoner Baarn probeert kat te redden na uitbreken brand, maar belandt daarbij zelf in ziekenhuis

Een bewoner van de Nieuwstraat in Baarn is dinsdagochtend gewond geraakt na een poging om zijn of haar kat te redden nadat er brand was uitgebroken in de woning. De kat zelf is in veiligheid gebracht door de brandweer.