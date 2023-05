Gedeeltelijk bewolkt in Blaricum vanochtend

Modeontwer­per Nick is pas 27, maar heeft zijn droom al waarge­maakt: een eigen bruidsmode­zaak

Trouwen is een goede traditie, zeker in Spakenburg. En plezierig genoeg kan dat nu ook in een op maat gemaakte bruidsjurk van eigen makelij. Modeontwerper Nick Bergisch (27) maakt in zijn recent geopende atelier unieke, handgemaakte trouwjurken. ,,Ik geef mezelf vijf jaar. Als het dan nog niet werkt, ga ik wat anders doen.’’