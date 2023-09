Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Blaricum vandaag

VOETBAL TOTAAL Weer verlies ‘Blauwen’, Scherpen­zeel ongeslagen en Eemboys gestaakt; dit gebeurde op de voetbalvel­den

Op de goede start met twee overwinningen heeft Spakenburg in de tweede divisie twee nederlagen laten volgen. Afgelopen zaterdag was AFC met 0-2 te sterk op De Westmaat. Plaatsgenoot Eemdijk moest een treetje lager de koppositie afstaan na een tik in Genemuiden. Het bekerduel van het Baarnse Eemboys met AH’78 haalde de eindstreep niet. Lees hier alles over het amateurvoetbal van afgelopen weekeinde.