Politie vindt overleden vrouw in woning Blaricum

BBB met acht zetels in Provincia­le Staten van Noord-Hol­land

Na het tellen van alle stemmen in Noord-Holland heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) ook in die provincie een stevig fundament gelegd voor de Eerste Kamer. De partij van Caroline van der Plas werd met 13,6 procent van de stemmen de grootste in de voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en kan rekenen op 8 zetels, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP.