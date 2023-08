Plots staat natuurfoto­graaf Yvette (57) oog in oog met een wolf: ‘Ik kwam eigenlijk voor de reeën’

Yvette van den Berg (57) had het niet verwacht toen ze maandagochtend in alle vroegte de natuur in trok. De fotograaf uit Lage Vuursche was in opperste concentratie plaatjes aan het schieten, toen ze plotseling oog in oog kwam te staan met een wolf. ‘We stonden maar tien meter van elkaar af.’